سكك حديد مصر تعدّل مؤقتًا مسار قطارين بالصعيد إلى محطة الجيزة بسبب أعمال مونوريل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء تعديلات مؤقتة على مسير قطارين بخط الصعيد خلال ليلتي 28/29 و29/30 أبريل الجاري، بسبب الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع مونوريل غرب النيل في منطقة بشتيل أعلى خط القاهرة/السد العالي.

وأوضحت الهيئة، في بيان إعلامي، أنه سيتم اختصار وصول القطار رقم 1007 نجع حمادي/القاهرة، والقطار رقم 2013 أسوان/القاهرة، إلى محطة الجيزة بدلًا من محطة القاهرة برمسيس خلال فترة الأعمال.

وأكدت الهيئة استمرار تشغيل باقي الرحلات وفقًا لجداولها المعتادة دون أي تعديلات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع.

ودعت الهيئة جمهور الركاب إلى تفهم هذه التعديلات المؤقتة، مؤكدة أن تنفيذ المشروع يسهم في تطوير الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة منظومة النقل.