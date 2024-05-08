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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن|زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

زيادة دعم البطاقات
زيادة دعم البطاقات التموينية

زيادة دعم البطاقات التموينية.. تسعي الحكومة المصرية لتوفير السلع الغذائية للمواطن المصري سواء في الأسواق أو عبر منافذ البيع الخاصة بوزارة التموين، وفي بشري سارة للمواطنون كشف مصدر عن زيادة الدعم علي البطاقات التموينية لفئات معينة وذلك بالاتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.

زيادة دعم البطاقات التموينية

وكشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، عن زيادة الدعم على البطاقات التموينية من خلال تقديم حزمة سلع غذائية على بطاقة التموين مضافة على حصة الفرد، وذلك بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح المصدر، أن زيادة الدعم على البطاقات التموينية للأمهات المستحقات لمعاش تكافل وكرامة، بإجمالي 5.2 مليون أسرة تضم 22 مليون فرد، علي أن تأتي زيادة الدعم على البطاقات التموينية لهذه الفئة مرهونة بشرط وحيد.

شرط زيادة دعم البطاقات التموينية

وأشار المصدر إلي أنه الشرط لتطبيق زيادة الدعم علي البطاقات التموينية، للأمهات المستحقات لمعاش تكافل وكرامة، الالتزام بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية والمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل، التي تشترطها وزارة التضامن على الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

وعقب المصدر، أنه يتم التأكد من التزام الأمهات من خلال فحص البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، للتأكد من حصولهم على المتابعات الصحية والغذائية من الوحدات الصحية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

معاش تكافل وكرامة

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، يتقاضى معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيهًا لكل أسرة، بجانب تمتعهم بالعديد من الخدمات المتميزة مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي والصحة.

وكانت قد أقرت الحكومة منذ مارس الماضي، زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقرار أكبر حزمة اجتماعية في مارس الماضي، ويستفيد من الزيادة الجديدة على معاش تكافل وكرامة أصحاب الدعم ومستفيديه، البالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن من جميع محافظات الجمهورية المختلفة.

حصة الفرد في التموين وإضافة المواليد

وفي سياق متصل، تبلغ حصة الفرد في التموين 50 جنيهًا لكل فرد على البطاقة، يتم بها صرف كيس سكر وزجاجة زيت وسلع أخرى بقيمة مبلغ الدعم، فضلًا عن حصة 5 أرغفة يوميًا تُصرف من المخابز البلدية، بواقع 150 رغيفًا طوال الشهر لكل فرد.

ودائمًا ما يتساءل المواطنون عن الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وكانت وزارة التموين حددت شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين، كالاتي:

  • أن يقل عدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة عن 4 أفراد، حتى يتم استكمال العدد لـ4 أفراد وهو الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة وفقا للقرار الوزاري.
  • أن تكون الأسر المتقدمة بطلب الإضافة من الأولى بالرعاية وهم "أصحاب معاش تكافل وكرامة - حاملو كارت الخدمات المتكاملة - مستحقو معاش الضمان الاجتماعي - أبناء وزوجات الشهداء - أبناء الأسر البديلة".
  • أن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم 4 أعوام فأكثر.

وكانت قد نوهت وزارة التموين، بأنّ طلبات إضافة المواليد يتم تقديمها في المكتب التمويني التابع لها الأسرة في الحيز الجغرافي، مؤكدة أنّه لا يوجد أي تقديم على أي منصة إلكترونية سواء بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

وتستقبل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 من الأسر المستحقة للخدمة من أجل فحصها وإضافة الأبناء للمقبولين فقط.

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