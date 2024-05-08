خاص| البنك الأوروبي: مصر تتيح فرص التجارة للدول الأخرى.. ومبادرة الهيدروجين الأخضر «ابتكار»

قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، حول مميزات مناخ الاستثمار في مصر، إن هناك العديد من الخبرات في مصر، والتي يمكن أن تكون ذات صلة أيضًا ببلدان أخرى في المنطقة.

و أكد "كلاري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر تلعب دورا مهما في التعاون جنوب - جنوب، لذا فتعتبر هي البوابة لغيرها من الدول، فضلا عن إتاحة مصر الفرصة للدول الأخرى بممارسة التجارة وجمع الخبرات وبدء المشروعات.

الهيدروجين الأخضر

ونوه بأن مبادرة الهيدروجين الأخضر التي أطلقتها مصر، تعتبر شيئًا مبتكرًا في إنشاء صناعة الهيدروجين الأخضر، إذ ستدعم في المقام الأول الهدف المحلي لتوفير الطاقة المتجددة والمناخ، وستكون ذات صلة بالشركاء الأوروبيين.

وأشار إلى أن مصر دولة يمكنها أن تكون مثالا يحتذى به من دول المنطقة، بطريقتها في تحويل صناعتها، وتكاملها مع الدول الأخرى في دعم التجارة.