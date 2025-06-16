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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| شاومي تستعد لإطلاق جهاز Redmi K Pad.. فيفو تطلق هاتف Vivo X Fold 5

أخبارا وتقارير
أخبارا وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

بذاكرة داخلية وترجمة فورية.. إليك أهم ميزات سماعات Wave X5L

هل سئمت من سماعات الرأس البسيطة محدودة الميزات؟.. يمكنك الآن التفكير في سماعة WAVE X5L التي تمنحك تجربة صوت أكثر وضوحا و بلمسة ثورية.

وتتمتع سماعات X5L بشاشة دائرية كاملة الألوان عالية الدقة مقاس 1.7 بوصة 

بمواصفات جبارة.. شاومي تستعد لإطلاق جهاز Redmi K Pad

تستعد شركة شاومي  لأطلاق جهاز لوحي رائد جديد وهو Redmi K Pad، والذي يأتي بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة وتتميز  الشاشة بدقة 3K، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث 165 هرتز. ورغم أن هذا الجهاز ليس صغير الحجم، إلا أن الأجهزة اللوحية التقليدية عادةً ما تكون ذات شاشة أكبر.

بمعالج قوي وبطارية جبارة.. فيفو تطلق هاتف Vivo X Fold 5

خلال الأيام القليلة الماضية، دأبت شركة فيفو على التلميح إلى الميزات الرئيسية لهاتفها هاتف Vivo X Fold 5  وذلك قبل إطلاقه في الصين ورغم كشفها عن العديد من التفاصيل، إلا أنها لم تؤكد بعدُ المعالج الذي سيُعمل به الجهاز. 

في السياق نفسه، ظهر هاتف جديد من فيفو مزود بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث على منصة Geekbench، ويُتوقع أن يكون هذا الجهاز هو هاتف Vivo X Fold 5 القادم.

قيمة استثنائية مقابل السعر .. أفضل كمبيوتر مكتبي في الأسواق

أطلقت شركة Gmktec جهاز كمبيوتر مكتبي صغير الحجم جديدًا في الصين. 

يتوفر جهاز Gmktec G10 الآن للشراء عبر موقع JD.com، وهو يستهدف المستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز صغير الحجم ولكنه فعال للعمل اليومي، وتصفح المحتوى، والمهام الإبداعية البسيطة.

هل هاتفك منها.. تحديث One UI 8 يصل إلى هذه الهواتف من سلسلة Galaxy S

وصل الإصدار المستقر من أندرويد 16 قبل الموعد المحدد بكثير، ومن المتوقع أن يصل تحديث One UI 8 أيضًا، تعمل سامسونج بنشاط على تسريع إطلاقه، وقد أظهرت تحسينات واضحة في استراتيجية التواصل، وقد بدأت الشركة بالفعل برنامجها التجريبي لـ One UI 8، والإصدار المستقر قريب جدًا.

مع اقتراب موعد إصدار النسخة النهائية، قد ترغب في معرفة ما إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مؤهلاً لتحديث One UI 8، المبني على Android 16. 

ببطارية جبارة.. وان بلس تطلق سلسلة هواتف Nord

كشفت  شركة OnePlus أخيرًا عن موعد إطلاق هواتفها الذكية من سلسلة Nord الجديدة وسماعات الأذن اللاسلكية اللاسلكية المتميزة. وقد تم تأكيد الإطلاق العالمي لهواتف Nord 5 و Nord CE 5 وسماعات OnePlus Buds 4 المرتقبة بشدة، لذا إليك كل ما تحتاجين لمعرفته.

كشفت العلامة التجارية الصينية أن هاتف Nord 5 سيُطرح لأول مرة في 8 يوليو 2025 الساعة 2 مساءً بتوقيت الهند القياسي، إلى جانب Nord CE 5 وسماعات OnePlus Buds 4. وللتذكير، يُعد OnePlus Nord 5 نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Ace 5 Ultra Edition

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