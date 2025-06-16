بذاكرة داخلية وترجمة فورية.. إليك أهم ميزات سماعات Wave X5L

هل سئمت من سماعات الرأس البسيطة محدودة الميزات؟.. يمكنك الآن التفكير في سماعة WAVE X5L التي تمنحك تجربة صوت أكثر وضوحا و بلمسة ثورية.

وتتمتع سماعات X5L بشاشة دائرية كاملة الألوان عالية الدقة مقاس 1.7 بوصة

مواصفات سماعات Wave X5L

وتأتي سماعات Wave X5L بالعديد من الميزات الإضافية فهي تتميز بمجموعة من الميزات ومزودة بشاشة عرض بقياس بشاشة قياس 1.7 بوصة بدقة 360 × 360 بكسل وتتيح الشاشة للمستخدمين إمكانية التحكم في مستوى الصوت، وإمكانية عرض الإشعارات كما توفر إمكانية التحكم في تشغيل كلا من الموسيقى أو الملفات الأخرى المخزنة وذلك في الذاكرة الداخلية للسماعات.

على الجانب الآخر توفر السماعات اللاسلكية ذات تقنية TWS ذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت، مما يوفر مساحة كافية لتخزين عدد لا بأس به من الأغاني والبودكاست.

ميزة سماعات Wave X5L

تاتي سماعة Wave X5L مزودة بمترجم ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي ميزة تعد مفيدة أثناء السفر تدعم كلا من الترجمة الفورية للغات المتعددة والتي تشمل كلا من اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، اليابانية، والتايلاندية.

وتأتي سماعات Wave X5L بتصميم مفتوح و توفر ميزة تصفية الضوضاء أثناء المكالمات الهاتفية وذلك لتحسين جودة الصوت للطرف الآخر.

وتعد من الميزات الآخرى للسماعة عمر البطارية الذي يصل إلى ست ساعات، وقد يصل إلى 24 ساعة .

وعن سعر سماعات Wave X5L فقد يبلغ سعرها حوالي 80 دولارًا

سماعة WAVE X5L



وعن ميزات الراحة والآمان تأتي سماعات X5L بميزات آمان وراحة فهي مصنوعة من السيليكون السائل عالي الجودة لتتوائم بسلاسة مع محيط أذنيك مما يوفر ملاءمة مريحة وخفيفة الوزن.