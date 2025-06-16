بمعالج قوي وبطارية جبارة.. فيفو تطلق هاتف Vivo X Fold 5

خلال الأيام القليلة الماضية، دأبت شركة فيفو على التلميح إلى الميزات الرئيسية لهاتفها هاتف Vivo X Fold 5 وذلك قبل إطلاقه في الصين ورغم كشفها عن العديد من التفاصيل، إلا أنها لم تؤكد بعدُ المعالج الذي سيُعمل به الجهاز.

في السياق نفسه، ظهر هاتف جديد من فيفو مزود بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث على منصة Geekbench، ويُتوقع أن يكون هذا الجهاز هو هاتف Vivo X Fold 5 القادم.

مواصفات هاتف فيفو X فولد 5

ظهر هاتف Vivo X Fold 5 المزعوم ، والذي يحمل رقم الطراز V2436A، في قاعدة بيانات Geekbench. وتؤكد تفاصيل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات أن الجهاز مزود بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث. وهو المعالج نفسه في هاتف Vivo X Fold 3 ، الحصري في الصين، والذي طُرح لأول مرة العام الماضي.

في حين أن الهواتف المتنافسة مثل هاتف Oppo Find N5 و هاتف Honor Magic V5 القادمة تحتوي على أحدث شريحة Snapdragon 8 Elite، قررت Vivo استخدام شريحة Snapdragon 8 Gen 3 الأقدم لتشغيل X Fold 5، ربما لجعلها متاحة بسعر أكثر من معقول، ووفقا للتسريبات يأتي هاتف Vivo X Fold 5 مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15.

موعد إطلاق Vivo X Fold 5

من المقرر إطلاق هاتف Vivo X Fold 5 في الصين في 25 يونيو، وقد تم التأكيد على أنه مزود ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة ، وسمكه 4.3 ملم فقط عند فتحه، سيتوفر بثلاثة ألوان: الأخضر والأبيض، والفضي إضافة إلى أنه من المتوقع أن يأتي الجهاز بميزة مقاومة الماء والغبار.

أما عن ميزات التصوير فمن المتوقع أن يحتوي الجهاز على كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب بعيد المدى والصور الماكرو المقربة، تزعم Vivo أن X Fold 5 هو أول هاتف يعمل بنظام Android يتصل بسلاسة مع Apple Watch وAirPods ومكالمات iPhone والرسائل وخدمات iCloud، كما يدعم نقل الملفات بين الأجهزة المتعددة.