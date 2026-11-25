قال وزير الدفاع الإسرائيلي المكلف يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، إن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية وتظهر علامات على سعيها لإعادة تنشيط برنامجها النووي.

وقال كاتس إن طهران لم تستأنف برنامجها النووي منذ الضربات الإسرائيلية الأمريكية على مواقع رئيسية في يونيو 2025، لكنه قال للصحفيين في مكتبه في تل أبيب إن "هناك دلائل على أنها تحاول ذلك".

كما زعم أن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية، لكنه لم يوضح مدى تقدم البرنامج أو مكان تنفيذه، ومع ذلك، فقد تعهد بمنع طهران من الحصول عليها.

في سياق متصل استشهدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية بتقرير صدر اليوم الأربعاء يفيد بأن إسرائيل كانت على علم منذ أكثر من عقد من الزمان بتطوير إيران للأسلحة الكيميائية.

واستشهد التقرير، الصادر عن هيئة البث العامة "كان"، بمصادر مطلعة على الأمر، وزعم أن مواد تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية الإيراني المزعوم قد عُثر عليها ضمن الأرشيفات النووية الإيرانية التي استولت عليها إسرائيل في عام 2018.