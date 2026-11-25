أحبطت القوات اليمنية محاولة تسلل نفذتها الفصائل اليمنية في محافظة تعز، بالتزامن مع تنفيذ ضربات مدفعية استهدفت تجمعات ومواقع لعناصرها في جبهة الضباب غربي المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وذكرت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت، بمساندة المقاومة الشعبية، من التصدي لهجمات استهدفت مواقع عسكرية ومناطق في مدينة تعز وريفها، مشيرة إلى نجاح قواتها في إحباط محاولة تسلل لعناصر الفصائل المتمردة وإجبارهم على التراجع والفرار.

وأضافت أن وحداتها العسكرية نفذت قصفاً مدفعياً مركزاً على تجمعات العناصر المسلحة في جبهة الضباب، غربي مدينة تعز، مؤكدة أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، دون الكشف عن حصيلة دقيقة للخسائر.

697 عملية استهداف على مختلف الجبهات

في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 697 عملية استهداف لمواقع وتجمعات وتحصينات الفصائل المتمردة على مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تحييد 97 من قيادات وعناصر الفصائل، إلى جانب تدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى الحد من تحركاتها وإضعاف قدراتها الميدانية.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات العسكرية في عدد من الجبهات اليمنية، وسط تصاعد التحركات الميدانية وتبادل الهجمات بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، لا سيما في محافظة تعز التي تشهد مواجهات متكررة نظراً لأهميتها الاستراتيجية وموقعها الجغرافي.