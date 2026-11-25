ضبطت حملة رقابية تابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية طنًا من مصنعات الدواجن «الاستربس» داخل مصنع غير مرخص بمركز الخانكة، وذلك في إطار الحملات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.

وكشفت الحملة، التي نفذتها مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتعاون مع مكتب إدارة الأغذية بالخانكة، عن وجود عدد من المخالفات داخل المصنع، تمثلت في إدارته دون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، فضلًا عن عدم حمل العاملين شهادات صحية.

كما رصدت الحملة تدوين عناوين وهمية لمكان التصنيع على المنتجات، في محاولة لتضليل الجهات الرقابية وصعوبة تتبع مصدر المنتجات.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وتحت إشراف الدكتور محمد طلعت، مدير الإدارة الصحية بالخانكة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط والتحفظ على طن من مصنعات الدواجن «استربس»، مع سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وإعداد مذكرة لمجلس مدينة الخانكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو غلق المنشأة المخالفة.

وشارك في الحملة فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، تحت إشراف بيشوي نسيم، مراقب الأغذية بالمديرية، وبالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية، وأسامة حمدي، رئيس مكتب إدارة الأغذية بالخانكة، ومفتشي الأغذية خالد عبد الهادي ومينا يوسف.

وتواصل مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي للمخالفات وضمان وصول غذاء آمن وصالح للاستهلاك الآدمي إلى المواطنين.