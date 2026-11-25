سجل القطاع المصرفي الأمريكي تراجعا في أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، رغم بقائها أعلى من مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC).

وأوضحت المؤسسة أن صافي أرباح المصارف بلغ 84.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، بانخفاض نسبته 5.9% عن الربع الثاني، لكنه ارتفع بنسبة 7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025.

وأرجعت المؤسسة تراجع الأرباح على أساس فصلي إلى غياب المكاسب الاستثنائية التي تحققت خلال الربع السابق، إلى جانب خسائر بيع بعض الأوراق المالية، وانخفاض الدخل من غير الفوائد، وزيادة المخصصات لمواجهة الخسائر الائتمانية المحتملة.

وفي المقابل، أظهرت البيانات استمرار نمو النشاط الائتماني، إذ ارتفع إجمالي أرصدة القروض بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث، وبنسبة 7.5% على أساس سنوي، فيما واصلت الودائع المحلية ارتفاعها للربع التاسع على التوالي.

وعلى صعيد المخاطر المرتبطة بمحافظ الأوراق المالية، قفزت الخسائر غير المحققة بنسبة 48.8% خلال الربع الثالث لتصل إلى 486 مليار دولار، في زيادة عزتها المؤسسة بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

ورغم هذه الضغوط، أكدت المؤسسة أن القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، بما يدعم قدرته على مواصلة الإقراض ومواجهة الخسائر المحتملة.

وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا حقيقيا بمعدل سنوي بلغ 3.4% في الربع الثالث من عام 2026، وفق التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، مقارنة بنمو 2.2% في الربع الثاني، مدفوعا بزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والحكومي.

وعلى أساس سنوي، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.3% خلال عام 2026، فيما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بنحو 2.2%، مع استمرار دعم النشاط الاقتصادي من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ نمو الاستهلاك

جدير بالذكر أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع» هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة أنشئت عام 1933، وتؤمن الودائع وتشرف على المؤسسات المصرفية المؤمن عليها. ويغطي تقريرها الربع سنوي القطاع المصرفي المؤمن عليه على نطاق واسع، وليس البنوك الكبرى المدرجة فقط.