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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل السعر .. أفضل كمبيوتر مكتبي في الأسواق

جهاز كمبيوتر مكتبي
جهاز كمبيوتر مكتبي
لمياء الياسين

أطلقت شركة Gmktec جهاز كمبيوتر مكتبي صغير الحجم جديدًا في الصين. 

يتوفر جهاز Gmktec G10 الآن للشراء عبر موقع JD.com، وهو يستهدف المستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز صغير الحجم ولكنه فعال للعمل اليومي، وتصفح المحتوى، والمهام الإبداعية البسيطة.

مواصفات جهاز كمبيوتر Gmktec G10
يعمل هذا الحاسوب الصغير بمعالج Ryzen 5 3500U من AMD و يقترن المعالج ببطاقة رسومات Radeon Vega 8 مدمجة، بتردد 1200 ميجاهرتز. 

على الرغم من أنها غير مصممة للألعاب عالية الأداء، إلا أن بطاقة الرسومات Vega تتعامل بسهولة مع ألعاب 1080p البسيطة  وأعمال التصميم ثنائية الأبعاد الأساسية.


تزعم شركة Gmktec أن جهاز G10 قادر بفضل وحدة المعالجة المسرعة الأساسية في منح مساحة أكبر للمهام التي تتطلب أداءً فائقًا.

 أما بالنسبة للذاكرة، فيأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع DDR4 بسعة 16 جيجابايت ويدعم ترقية السعة حتى 64 جيجابايت ويتضمن الطراز الأساسي قرص SSD بسعة 512 جيجابايت، بينما يضاعف الإصدار الأعلى السعة إلى 1 تيرابايت.

ميزات جهاز كمبيوتر Gmktec G10

على الرغم من صغر حجمه، يضم الجهاز مجموعة واسعة من المنافذ. يضم الجزء الأمامي منفذي USB-A لسهولة الوصول. 

أما في الجزء الخلفي، فيتوفر منفذ USB-A إضافي، ومنفذا USB-C مزودان بميزة توصيل الطاقة ودعم البيانات عالية السرعة، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ جيجابت إيثرنت. 

تتيح هذه المنافذ توصيل ما يصل إلى ثلاث شاشات في وقت واحد، حيث يدعم كل من منفذي HDMI وDP إخراج 4K بتردد 60 هرتز.

 يتميز جهاز G10 ببساطة التصميم مما يجعله مناسبًا للاستخدام في المكتب أو المنزل أو مركز الوسائط.

التسعير والتوافر

حددت شركة Gmktec سعر طراز SSD بسعة 512 جيجابايت بـ 1399 يوانًا (حوالي 195 دولارًا أمريكيًا)، مع عرض تمهيدي بقيمة 1199 يوانًا (حوالي 165 دولارًا أمريكيًا). أما طراز SSD بسعة 1 تيرابايت، فيبلغ سعره 1599 يوانًا (حوالي 223 دولارًا أمريكيًا)، وهو متوفر حاليًا بسعر مخفض قدره 1399 يوانًا (حوالي 195 دولارًا أمريكيًا). 

في سياق متصل، أطلقت شركة Aoostar مؤخرًا جهاز Godz Mini PC المزود بمعالج AMD Ryzen 7 وبطاقة رسومات Radeon RX6600LE منفصلة. وفي الوقت نفسه، طرحت شركة Minix جهاز NGC N713 Mini PC المزود بمعالج Intel Core i7 من الجيل الثالث عشر وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 96 جيجابايت.

جهاز كمبيوتر جهاز كمبيوتر مكتبي ذاكرة وصول عشوائي المهام الإبداعية بطاقة الرسومات

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