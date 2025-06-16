ببطارية جبارة.. وان بلس تطلق سلسلة هواتف Nord

كشفت شركة OnePlus أخيرًا عن موعد إطلاق هواتفها الذكية من سلسلة Nord الجديدة وسماعات الأذن اللاسلكية اللاسلكية المتميزة. وقد تم تأكيد الإطلاق العالمي لهواتف Nord 5 و Nord CE 5 وسماعات OnePlus Buds 4 المرتقبة بشدة، لذا إليك كل ما تحتاجين لمعرفته.

كشفت العلامة التجارية الصينية أن هاتف Nord 5 سيُطرح لأول مرة في 8 يوليو 2025 الساعة 2 مساءً بتوقيت الهند القياسي، إلى جانب Nord CE 5 وسماعات OnePlus Buds 4. وللتذكير، يُعد OnePlus Nord 5 نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Ace 5 Ultra Edition. وبينما يضم معالج Ace 5 Ultra معالج Dimensity 9400+ الرائد من MediaTek، سيضم Nord 5 معالج Snapdragon 8s Gen 3. وتزعم OnePlus أن هذا هو أسرع هاتف Nord لها على الإطلاق، والذي يتميز أيضًا بأكبر تبريد VC ويدعم 144 إطارًا في الثانية لـ BGMI و CODM (عبر استيفاء الإطارات).

هواتف وان بلس



موعد إطلاق OnePlus Nord 5

من المقرر إطلاق OnePlus Nord 5 وNord CE 5 وOnePlus Buds 4 في الهند في 8 يوليو

من ناحية أخرى، يتميز هاتف Nord CE 5 بسعرٍ معقول، وهو نسخة عالمية مُعاد تسميتها من إصدار Ace 5 Racing Edition. سيتضمن بعض التعديلات، مثل استخدام معالج Dimensity 8350 بدلاً من معالج Dimensity 9400e. قد يحتوي Nord 5 على بطارية ضخمة بسعة 6700 أو 7000 مللي أمبير/ساعة، ولكن قد يعمل Nord CE 5 ببطارية أكبر بسعة 7100 مللي أمبير/ساعة ومن المتوقع أن يتم إطلاقه الشهر المقبل

أكدت الإعلانات التشويقية ميزات مثل وضوح الصوت، مع مكبرات صوت عالية التردد 6 مم ومكبرات صوت منخفضة التردد 11 مم كما تدعم تقنية LHDC 5.0، والصوت عالي الدقة، والصوت المكاني ثلاثي الأبعاد.