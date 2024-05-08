محافظ الدقهلية: الصناعة المصرية لن تنطلق نحو العالمية بدون جهد وتعب عمالها

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه اليوم الأربعاء احتفالية مديرية العمل بالدقهلية بعيد العمال 2024 بمشاركة كافة النقابات العمالية، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور حسام طلبه وكيل وزارة العمل بالدقهليه ورؤساء النقابات العمالية بالدقهلية وعدد من رؤساء الشركات الصناعية.



قال " مختار " إن سعادتي بالغة لوجودي اليوم وسط عمال الدقهلية الأوفياء الذين هم جزء لا يتجزأ من عمال مصر الذين يبنون الوطن بسواعدهم وبجهدهم .

وأضاف " المحافظ ": انقل الي جميع عمال الدقهليه خالص تحيات وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل ما قدمتموه من جهد وعمل من أجل رفعة وطننا الغالي مصر، موجهاً تحية إجلال واعزاز لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة من أجل بناء مصر الحديثة.

وأكد " مختار "، أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس السيسي بذلت جهدا كبيرا في جميع القطاعات وعلي رأسها قطاع الصناعة ودعم العمال ، حيث أطلق عام الصناعه وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المصانع وحل كافة المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجههم مما سيكون له أثر إيجابي علي العمال.

كما أكد " المحافظ " أن الصناعة المصرية لم ولن تتحقق وتنطلق نحو العالمية بدون جهد وتعب عمال مصر لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية في جميع ربوع مصر ، مما سيكون له عظيم الأثر في انطلاق الاقتصاد المصري نحو القمة بفضل الصناعة وتحويل مصر إلي دولة منتجة مصدرة.

وأشار " مختار " إلى أن الدولة المصريه تواصل العمل لزيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة الناتج المحلي وحدوث اكتفاء ذاتي في أغلب الصناعات ، بالإضافة إلي تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور ، ومواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة متطلبات المواطنين من السلع الاستراتيجية .

كما أشار " المحافظ " الي أن الاحتفال بعيد العمال ليس مجرد احتفالاً عاديا بل هو احتفال تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل ، التي طالما كان على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الدولة المصرية وسر تقدمها وصناعة حضارتها منذ أقدم العصور .

وثمن " مختار " دور وزير العمل لتقديم الدعم الدائم والمتواصل لعمال مصر وحل مشاكلهم تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وفي نهاية الاحتفالية اهدي وكيل وزارة العمل بالدقهلية درع المديرية الي محافظ الدقهلية تقديرا لجهوده في دعم عمال الدقهلية وحل مشاكلهم ، وقام محافظ الدقهلية بتكريم عدد من عمال الدقهلية في مختلف القطاعات .

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