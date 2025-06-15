الجو حر.. طالبة ثانوية عامة تحضر مروحة خلال أداءها امتحان التربية الدينية

أحضرت طالبة بالثانوية العامة معها مروحة خلال أداء امتحاني التربية الدينية و التربية الوطنية اليوم في مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي.

وشهد محيط اللجان وجود إجراءات أمنية مشددة وبوابات الكترونية لعملية تفتيش الطلاب وكذلك تواجد عدد كبير من أولياء أمور الطلاب بالخارج، وتم السماح للطلاب للدخول داخل اللجان بداية من الساعة 9 صباحا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، وجهت عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.