لم ندخل في محادثات.. إيران تحسم موقفها من المفاوضات النووية مع أمريكا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لم تدخل في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، نافية وجود محادثات من هذا النوع يمكن مناقشة تفاصيلها مع روسيا أو أطراف دولية أخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء، إن إيران لم تدخل في مفاوضات نووية مع الجانب الأمريكي، مضيفًا أن بلاده لا تزال متمسكة بمبادئها ومصالحها الوطنية.

ورفض بقائي التكهنات بشأن احتمال تخفيف طهران موقفها من ملفها النووي، مؤكدًا استمرار التزامها بمواقفها المعلنة.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران كانت مقررة منذ أشهر، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت ملفات متعددة، بينها منطقة القوقاز وأوروبا والحرب في أوكرانيا والخليج ومضيق هرمز، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني.

كما أشاد بقائي بالدور الروسي في المفاوضات السابقة التي أفضت إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مشيرًا إلى استمرار استعداد موسكو للمساعدة في تخفيف التوترات.

وتعكس التصريحات الإيرانية تمسك طهران بمواقفها النووية، بالتزامن مع استمرار المشاورات مع موسكو بشأن تطورات المنطقة والعلاقات الدولية.