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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتحدى واشنطن: أي هجوم أمريكي سيُقابل برد مماثل أو أقوى

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي


وجهت إيران تحذيرًا جديدًا إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي هجوم عسكري أمريكي محتمل سيُقابل برد انتقامي، رافضة ما وصفته بمزاعم أن واشنطن يمكنها تنفيذ ضربة ضد طهران دون مواجهة رد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء، إن الحديث عن إمكانية مهاجمة إيران دون رد منها «وهم»، مؤكدًا أن بلاده أثبتت أنها لن تترك أي هجوم عسكري دون رد.

وأضاف بقائي: «إذا لم يكن ردنا أقوى، سيكون بالتأكيد مساويًا في القوة»، مشددًا على أن عهد تنفيذ الولايات المتحدة هجمات ثم الانسحاب دون عواقب قد انتهى، بحسب تصريحاته.

جاءت هذه التصريحات ردًا على مزاعم تتعلق باحتمال شن هجوم أمريكي على جبل بيكاكس، داخل إيران.

وتأتي التحذيرات الإيرانية في ظل استمرار التوترات بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد عسكري جديد إلى توسيع نطاق المواجهة في المنطقة.

ولم يتضمن التصريح الإيراني إعلانًا عن وقوع هجوم جديد، وإنما جاء في إطار التحذير من تداعيات أي عملية عسكرية أمريكية محتملة.

إيران الولايات المتحدة هجوم عسكري أمريكي تنفيذ ضربة ضد طهران وزارة الخارجية الإيرانية بقائي

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