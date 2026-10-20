ترامب: يمكننا إنهاء المواجهة العسكرية مع إيران الآن

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قادرة على وقف عملياتها العسكرية ضد إيران في أي وقت، مشيرا إلى أن قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية قد جرى القضاء عليها.

وقال ترامب، خلال مخاطبته أنصاره في ولاية كانساس: " إيران لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية، ولن يُسمح لها بذلك. قال أحدهم إنه بإمكانكم الانسحاب الآن، وهذا صحيح، يمكننا الانسحاب الآن، فهم لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا"، معتبرًا أن واشنطن لم تعد ملزمة بمواصلة العمليات العسكرية.

واستحضر الرئيس الأمريكي الضربات التي نفذتها قاذفات الشبح الاستراتيجية الأمريكية من طراز B-2 ضد المنشآت النووية الإيرانية، معتبرًا أن تلك العملية حدّت من قدرة طهران على امتلاك أسلحة نووية.