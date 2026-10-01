ترامب: نتفاوض مع روسيا بشأن إيران.. وزيلينسكي يعرقل جهود السلام

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن إجراء مفاوضات مع روسيا بشأن الملف الإيراني، معربًا عن اعتقاده بأن التطورات المتعلقة بطهران تسير بصورة جيدة، فيما صعّد انتقاداته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمًا إياه بعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب إن واشنطن تتفاوض مع موسكو بشأن إيران، مشيرًا إلى أن روسيا لم تقدم دعمًا كبيرًا لطهران، وهو ما اعتبره أمرًا إيجابيًا. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن موسكو قادرة على تقديم مساعدة كبيرة لإيران، في إشارة إلى أهمية الدور الروسي في تطورات المواجهة مع طهران.

وتأتي تصريحات ترامب امتدادًا لموقف أعلنه، الأحد، عبر منصته «تروث سوشيال»، إذ أشار إلى أن روسيا تقدم لإيران دعمًا أقل مما تستطيع تقديمه، معربًا عن رغبته في استمرار هذا الوضع.

ترامب يهاجم زيلينسكي ويدعو لتغيير قيادة المفاوضات

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، جدد الرئيس الأمريكي هجومه على زيلينسكي، معتبرًا أن أوكرانيا تتكبد خسائر كبيرة، وأن الرئيس الأوكراني لا يسهم في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وقال ترامب إن زيلينسكي «لا يعلم عما يتحدث»، داعيًا إياه إلى الاستماع لنصائحه، ومطالبًا إياه بالسماح لشخص آخر بتولي قيادة المفاوضات، في إشارة إلى ضرورة تغيير القيادة الأوكرانية لجهود التفاوض، بحسب تصريحاته.

كما زعم ترامب أن مواطنين أوكرانيين يحملون زيلينسكي مسؤولية مقتل أفراد من عائلاتهم، دون أن يقدم أدلة تدعم هذا التعميم.

وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، داعيًا الطرفين إلى وقف القتال، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات كبيرة لكييف، لكنه اعتبر أن واشنطن لم تحصل على مقابل لهذه المساعدات.

وفي سياق متصل، رجح ترامب إمكانية عقد قمة تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج في الصين، في خطوة قد تفتح المجال أمام مناقشة ملفات دولية بارزة، في مقدمتها الحرب الأوكرانية والتطورات المرتبطة بإيران.