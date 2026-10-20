صحفي إسرائيلي: على نتنياهو أن يتعلم من الرئيس السيسي في إدارة الدولة

دعا صحفي إسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعلم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك في سياق مقارنة بين أسلوب إدارة القيادتين .

وقال الصحفي الاسرائيلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي :" أعلن الرئيس المصري أنه سينهي منصبه في عام 2030، وفي الوقت نفسه، أكد على واجبه في الحفاظ على الدولة وتسليم علمها وهو مرفوع عاليًا: «نحن ملتزمون بتأهيل أشخاص قادرين على تحمل مسؤولية قيادة الدولة.. لن نسمح لأشخاص غير قادرين على تحمل المسؤولية في القيادة».

وأضاف الصحفي الإسرائيلي :"نتنياهو لا يؤهل أشخاصًا جيدين ليحلوا محله.. على العكس إنه يقلل من شأنهم ويستبدلهم بالمستبدين من حوله ، الذين يظهرون رغبة في منصب رئيس الوزراء".