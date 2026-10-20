أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الوعي الحقيقي للحفاظ على استقرار الدولة

قال أستاذ العلوم السياسية حسن مصطفى، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026 اكتسبت أهمية كبيرة من حيث التوقيت والدلالات، في ظل الظروف المهمة التي تمر بها المنطقة والدولة المصرية، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس تعكس اهتمام القيادة السياسية بأن يخرج المنتدى بنتائج تؤثر في حياة المواطنين وتراعي شواغل الرأي العام.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ كلمة الرئيس كانت شاملة ومرتبطة بقضية الوعي، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على أن يكون وعي المصريين حقيقيًا، لا يستند إلى الشائعات أو الأكاذيب أو الادعاءات، أو إلى الاستخدام المكثف وغير المتوازن لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبح الأفراد من خلالها منتجين للمعلومات وليسوا مجرد مستهلكين لها، إذ بات بإمكان كل شخص نشر ما يريد.

وأوضح أن الهدف من ذلك يتمثل في الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الرئيس يوجه رسائله باستمرار إلى الشباب الذين لم يعاصروا التحديات التي مرت بها مصر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن رسالة الرئيس بشأن استعادة الذاكرة الوطنية تحمل مستويين، أولهما أن يدرك المصريون كيف كانت أوضاع الدولة في الماضي وكيف أصبحت، موضحًا أن مصر واجهت انهيارًا شديدًا في مختلف القطاعات، ما استلزم إعادة بناء الدولة من جديد.

الحقائق المتعلقة بأوضاع مصر



وأشار إلى أن عملية البناء تحققت بسواعد المصريين وبجهود الأجهزة والمؤسسات المختلفة، مؤكدًا ضرورة تذكير الأجيال التي لم تعاصر تلك المرحلة بالحقائق المتعلقة بأوضاع مصر آنذاك.