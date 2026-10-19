سولاف درويش تكشف 3 مطالب لحقوق العمال على طاولة منتدى مصر 2026

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن ملف حقوق العامل المصري يتضمن ثلاثة مطالب رئيسية يجب طرحها ومناقشتها خلال منتدى مصر 2026، بما يسهم في تعزيز حقوق العمال وتطوير بيئة العمل وتوفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقالت سولاف درويش، خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، إن هناك ضرورة لأن يتناول المنتدى ملف العمال، مع التركيز على آليات التطبيق الكامل لقانون العمل، وربط التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل، إلى جانب الاهتمام بأنماط العمل الجديدة التي يمكن أن تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن المطلب الأول يتمثل في مناقشة آليات تطبيق قانون العمل بشكل كامل، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، ويساعد على تعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأضافت أن المطلب الثاني يرتبط بضرورة ربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يتيح إعداد العمالة بصورة تتناسب مع متطلبات الوظائف المتاحة والتغيرات التي يشهدها سوق العمل، فضلًا عن الاستفادة من أنماط العمل الجديدة في توفير فرص عمل إضافية.

وأشارت سولاف درويش إلى أن المطلب الثالث يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، وضرورة استكمال مظلة الحماية المخصصة لها، بما يعزز استفادة هذه الفئة من أوجه الحماية والرعاية، ويسهم في دعم استقرارها المهني والاجتماعي.

وشددت على أهمية تعريف المواطنين بتفاصيل قانون العمل والحقوق التي يكفلها، مؤكدة ضرورة نشر الوعي بالتشريعات العمالية حتى يتمكن العامل من معرفة حقوقه والتزاماته، والتعامل بصورة واضحة مع مختلف المواقف المرتبطة بعلاقته بالعمل.

واختتمت النائبة سولاف درويش بالتأكيد على أهمية وضع ملف حقوق العمال ضمن أولويات المناقشات المطروحة في منتدى مصر 2026، من خلال التركيز على التطبيق الفعلي للتشريعات، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بما يدعم فرص العمل ويرفع مستوى الوعي بحقوق العامل المصري.

