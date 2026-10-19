حي بولاق الدكرور يكثف جهود التطوير والمتابعة الميدانية وحملات رفع الإشغالات

واصل حي بولاق الدكرور تنفيذ خطته الشاملة لرفع كفاءة الخدمات وتطوير البنية التحتية والمناطق الحيوية بنطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية مكثفة من المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وفي هذا السياق، قاد رئيس حي بولاق الدكرور، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر، للوقوف على نسب إنجاز مشروع إنشاء "سويقة حضارية" أمام مزلقان ناهيا، بالتزامن مع تنفيذ حملة مرورية موسعة على مواقف السيرفيس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لضمان انتظام الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

أبرز الإجراءات الميدانية التي نفذها الحي:

-متابعة استكمال أعمال تطوير شارع المصرف، حيث تم فرد طبقة "الدقشوم" تمهيداً للبدء في أعمال الرصف النهائية.

-إضافة إلى متابعة استكمال أعمال التطوير الجارية بشارع كفر طهرمس وإنشاء نقطة تمركز أمنية وخدمية بالمنطقة.

كما شنّ نائب رئيس الحي، وقائد شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات، حملة مكبرة استهدفت شارع كفر طهرمس، ومزلقان ناهيا، ومواقف السيرفيس؛ أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والتعديات، وتم إيداع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بينما استمرتوحملات النظافة ورفع الكفاءة بمعدات ولوادر وسيارات الحي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وشملت الأعمال شوارع: كفر طهرمس، المصرف، التحرير، ناهيا، العشرين، وترعة الزمر (أمام المشتل)، إلى جانب تغطية كافة قطاعات الحي لضمان ظهور الشوارع بالمظهر الحضاري اللائق.

ويؤكد حي بولاق الدكرور، على استمرار وتيرة العمل بلا انقطاع، وتنفيذ المزيد من خطط التطوير والمتابعة الميدانية الدورية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بنطاق الحي.