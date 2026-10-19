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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ أعمال تقوية ورصف طريق برطس المنصورية الغربي

رصف وتطوير طريق
رصف وتطوير طريق
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، معدلات تنفيذ أعمال تقوية ورصف طريق برطس المنصورية الغربي بدءًا من طريق ترعة الزمر في اتجاه المريوطية بطول ٢٫٥ كم وعرض ١٥ مترًا .

وأوضح محافظ الجيزة ، أن الأعمال تُنفذ من خلال مديرية الطرق بالمحافظة، ضمن جهود المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة،  على أهمية الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في تنفيذ أعمال التقوية والرصف، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، لضمان جودة الأعمال وتحقيق المستهدف منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة طريق المنصورية رصف طريق

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