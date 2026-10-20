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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الكل يمشي بس مصر تقعد.. واستقرار الدولة أساس الحفاظ على الإنجازات.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يتغير وعايز يعمل كل حاجة لمصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


 

الرئيس السيسي: الكل يمشي بس مصر تقعد.. واستقرار الدولة أساس الحفاظ على الإنجازات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نحدث من كام يوم أن البلد جات على الأرض خلال فترات سابقة، لأن أي حالة عدم إستقرار تحدث يمكن أن تؤثر على الإنجازات التي تمت.

أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يتغير وعايز يعمل كل حاجة لمصر
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي أكد أن خسائر مصر في 2011 وصلت إلى 450 مليار دولار، مضيفا أن الرئيس السيسي رجل صادق ومخلص للوطن وللشعب المصري.

مدبولي: الرئيس السيسي يضع ملف التعليم على رأس أولوياته
أكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التعليم بالنسبة لمصر له أولوية قصوى من منطلق أن تقدم أي دولة يقاس بمستوى التعليم فيها.

مدير الأكاديمية العسكرية: نستهدف إعادة صياغة الشخصية وبناء كفاءات بشرية بمعايير عالية من الانضباط والإتقان
أكد اللواء محمد صلاح، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية تستهدف إعادة صياغة الشخصية وإبراز أفضل ما لدى الفرد من قدرات وإمكانات، من خلال إعداد كفاءات بشرية تلتزم بمعايير الإتقان والانضباط، وتتخذ قراراتها وفقًا للتفكير السليم.

وزير التعليم: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يدعم الاستثمار ويؤهل الخريجين لسوق العمل الدولي
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التعليم الفني في دعم الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مشددًا على ضرورة إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وزير التعليم العالي: مصر تتقدم إلى المركز 83 في مؤشر الابتكار ونعزز الشراكة بين الجامعات والصناعة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر وصلت إلى المركز 83 في مؤشر الابتكار، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس تطور الجهود المبذولة في مجال البحث العلمي والابتكار.

وزير الرياضة: الاستثمار في الحجر سهل.. الصعب في البشر
قال جوهر نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة، أن الاستثمار مهم في بناء الانسان والاستثمار في الحجر سهل والصعب في البشر، مضيفا أن الاستثمار في الرياضة شيء في غاية الأهمية.


كرم جابر: مراكز الشباب والأكاديميات ركيزة أساسية لاكتشاف أبطال المصارعة ورفع الأثقال والملاكمة
أكد كرم جابر أهمية الاهتمام بالألعاب الفردية التي تتميز فيها مصر، وفي مقدمتها المصارعة ورفع الأثقال والملاكمة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير هذه الألعاب وتوفير الدعم اللازم للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

مواطن بفيلم بمنتدى مصر 2026: قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها
أشاد أحد المواطنين، خلال فيلم تسجيلي عُرض ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بالتغييرات التي شهدتها منطقة الأسمرات عقب تطويرها، مشيرًا إلى أن المشروع أحدث تغييرًا في ظروف معيشته وحياة أسرته.

عامل نظافة خلال عرض فيلم تسجيلي أمام الرئيس السيسي: نفسي العمال الغلابة اللي زي حالاتي يتأمن عليهم
قال عامل نظافة خلال عرض فيلم تسجيلي أمام الرئيس السيسي، في منتدى مصر 2026، إنه :"نفسي العمال الغلابة اللي زي حالاتي يتأمن عليهم".

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