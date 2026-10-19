وزير التعليم العالي: مصر تتقدم إلى المركز 83 في مؤشر الابتكار ونعزز الشراكة بين الجامعات والصناعة



أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر وصلت إلى المركز 83 في مؤشر الابتكار، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس تطور الجهود المبذولة في مجال البحث العلمي والابتكار.

وقال قنصوة، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، أن هناك شراكة حقيقية بين القطاع الصناعي والجامعات ومعاهد البحوث، بهدف ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير التعليم العالي إلى إطلاق مبادرة لتمويل الأبحاث العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، شريطة ارتباطها بالقطاع الصناعي، بما يعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة، ويسهم في تقديم حلول علمية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الإنتاجية.

تستهدف العمل على توفير التمويل اللازم للطلاب

وأضاف أن الوزارة تستهدف العمل على توفير التمويل اللازم للطلاب داخل الجامعات المصرية، لدعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار، وإعداد كوادر قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.