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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التعليم العالي: نعمل على نشر مسابقة «المبدع الصغير» للوصول إلى الموهوبين في مختلف المحافظات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إن اكتشاف المبدعين الصغار والاستثمار في مواهبهم يمثلان أساسًا لبناء دولة المعرفة والمبدعين، مؤكدًا أهمية البدء في رعاية الموهبة منذ مرحلة الطفولة، وتهيئة المسارات اللازمة لتنميتها حتى يصبح للمبدع تأثير مجتمعي ملموس. 

وأضاف في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة إكسترا نيوز، أنّ الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على نشر المسابقة والتعريف بها على نطاق أوسع، بما يتيح مشاركة أعداد أكبر من الأطفال في مختلف المحافظات. 

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها من مؤسسات الدولة، إلى جانب الاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل للترويج للجائزة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال الموهوبين.

وأشار قنصوة إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تمثل إحدى الوسائل لاكتشاف المواهب، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا ضرورة العمل على مبادرة أوسع تتضمن آليات متعددة للوصول المستمر إلى المبدعين في مختلف المجالات. 

أخبار توك شو التعليم العالي وزير التعليم العالي المبدع الصغير

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