قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كعب العمل 2026 .. رابط الاستخراج الإلكتروني والشروط والمستندات
قادما من السعودية.. وصول جثمان المضيفة الجوية المصرية إلى أرض الوطن
أنا أسعد إنسان على وجه الأرض.. الشهيد الحي عبد الجواد سليم يبكي على الهواء
النصر يهزم نيفتشي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة.. ورونالدو يسجل
كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية
ربنا يسامحني.. الشيخ أحمد المشجع الزملكاوي يعلن اعتزاله تشجيع كرة القدم
تسبب في معاناة الجميع.. جيرارد يطالب بعقوبات تاريخية ضد مانشستر سيتي
ارتدوا قطعة ملابس إضافية.. الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض الحرارة الأيام المقبلة
العشاء الأخير.. مصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط
خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي
نيوكاسل يخسر برباعية من كوفنتري في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيفان يواس: البرلمان وحده يملك صلاحية تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

إيفان يواس
إيفان يواس

قال مستشار مركز السياسة الخارجية في أوكرانيا إيفان يواس، إنّ الدستور الأوكراني لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية خلال الحرب، موضحًا أن إجراء انتخابات رئاسية في هذه الظروف قد يكون ممكنًا من الناحية النظرية عبر تعديل القانون المنظم لها، وليس تعديل الدستور نفسه، وذلك في معرض تعليقه على إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات رئاسية شريطة توقف روسيا عن إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ تعديل الدستور غير ممكن خلال فترة الحرب، لكن يمكن من الناحية النظرية تغيير القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية لإجراء الاقتراع. 

وأوضح أن هذه الفرضية تظل مرتبطة بالإجراءات القانونية والسياسية اللازمة، في ظل استمرار الحرب وما تفرضه من تحديات على تنظيم الانتخابات.

وأشار يواس إلى أن الرئيس الأوكراني لا يملك صلاحية تغيير قانون الانتخابات الرئاسية بمفرده، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة المخولة بإجراء هذا التعديل.

وأردف، أن الأمر يتطلب توافر إرادة سياسية ونضج يسمحان باتخاذ مثل هذه الخطوة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الاعتبارات الأمنية تظل عائقًا أساسيًا أمام إجراء الانتخابات، في ظل استمرار الاستهداف الروسي لأوكرانيا.

قانون الانتخابات الرئاسية البرلمان إيفان يواس أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

الاهلي

خالد طلعت: هدف الأهلي الأول بمرمى الزمالك احتسب لـ بن شرقي وليس محمد هاني

ترشيحاتنا

رامي ربيعة

فوز آسيوي جديد.. العين يكتسح القوة الجوية برباعية بمشاركة رامي ربيعة

إشبيلية

ليفانتي يتعادل مع إشبيلية 3-3 في الدوري الإسباني

وليد دعبس

دعبس: روح اللاعبين واستقرار غرفة الملابس وراء النتائج المميزة لمودرن سبورت

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد