إيفان يواس: البرلمان وحده يملك صلاحية تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

قال مستشار مركز السياسة الخارجية في أوكرانيا إيفان يواس، إنّ الدستور الأوكراني لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية خلال الحرب، موضحًا أن إجراء انتخابات رئاسية في هذه الظروف قد يكون ممكنًا من الناحية النظرية عبر تعديل القانون المنظم لها، وليس تعديل الدستور نفسه، وذلك في معرض تعليقه على إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات رئاسية شريطة توقف روسيا عن إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ تعديل الدستور غير ممكن خلال فترة الحرب، لكن يمكن من الناحية النظرية تغيير القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية لإجراء الاقتراع.

وأوضح أن هذه الفرضية تظل مرتبطة بالإجراءات القانونية والسياسية اللازمة، في ظل استمرار الحرب وما تفرضه من تحديات على تنظيم الانتخابات.

وأشار يواس إلى أن الرئيس الأوكراني لا يملك صلاحية تغيير قانون الانتخابات الرئاسية بمفرده، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة المخولة بإجراء هذا التعديل.

وأردف، أن الأمر يتطلب توافر إرادة سياسية ونضج يسمحان باتخاذ مثل هذه الخطوة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الاعتبارات الأمنية تظل عائقًا أساسيًا أمام إجراء الانتخابات، في ظل استمرار الاستهداف الروسي لأوكرانيا.