وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة فرنسية تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الدكتور توحيد شتوي، رئيس جامعة Aivancity بباريس، بحضور الدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا، لبحث آفاق التعاون بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتحول الرقمي، وذلك في إطار زيارته إلى فرنسا.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون الدولي في التخصصات التكنولوجية الحديثة، وتطوير برامج تعليمية تواكب التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتلبي احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الابتكار والمنافسة في المجالات الرقمية.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإدارة والأعمال والتمويل والتسويق والاتصالات، إلى جانب تطبيقاته في الهندسة والرعاية الصحية والزراعة والسياحة والمدن الذكية.

وتناولت المناقشات أيضًا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته وتأثيراته المجتمعية، وسبل بناء القدرات وتعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

يأتي اللقاء في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو توسيع الشراكات الدولية في التخصصات التكنولوجية الحديثة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المتخصصة، بما يدعم تطوير البرامج الأكاديمية، ويعزز قدرات الكوادر المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتحول الرقمي.