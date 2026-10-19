مدير الأكاديمية العسكرية: نستهدف إعادة صياغة الشخصية وبناء كفاءات بشرية بمعايير عالية من الانضباط والإتقان



أكد اللواء محمد صلاح، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية تستهدف إعادة صياغة الشخصية وإبراز أفضل ما لدى الفرد من قدرات وإمكانات، من خلال إعداد كفاءات بشرية تلتزم بمعايير الإتقان والانضباط، وتتخذ قراراتها وفقًا للتفكير السليم.

وقال محمد صلاح، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، أن الأكاديمية تعتمد على منظومة متكاملة من التعليم والتدريب، تقوم على الانضباط الشديد والإتقان في تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية ومواكبة متطلبات المستقبل.

وأشار مدير الأكاديمية العسكرية المصرية إلى أن المهارات المطلوبة لشغل الوظائف المستقبلية لا تقتصر على المعرفة والخبرات الفنية، بل تشمل أيضًا القدرة على العمل الجماعي، والتكيف مع التغيير، ومهارات التواصل والاتصال، فضلًا عن الالتزام بالمواعيد والتوقيتات المحددة.

قدرتهم على التعامل مع المتغيرات

وشدد على أهمية تنمية هذه المهارات لدى الأفراد، بما يعزز كفاءتهم المهنية وقدرتهم على التعامل مع المتغيرات وتحقيق أفضل النتائج في بيئات العمل المختلفة.