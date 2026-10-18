محمد الباز: الأكاديمية العسكرية أحد مسارات اختيار مرشح الرئاسة المقبل

قال الكاتب الصحفي محمد الباز إن الأكاديمية العسكرية قد تمثل أحد المسارات المطروحة لاختيار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن دورها لا يعني بالضرورة اختيار المرشح النهائي، وإنما قد تكون إحدى الجهات التي تسهم في إعداد وتأهيل المرشحين.

الأسماء المحتملة لخوض الانتخابات

وأوضح الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجدل الدائر حاليًا في وسائل الإعلام بشأن الأسماء المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول آليات اختيار المرشح.

وتطرق الباز إلى اسم أحمد طنطاوي، الذي يُطرح ضمن النقاشات السياسية والإعلامية، مدعيًا افتقاده أحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بسبب زواجه من أجنبية.

إعداد شخصية مؤهلة لخوض السباق

وعلّق على منشور للكاتب عبد الحليم قنديل تناول فيه الأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أن الأكاديمية تمثل إحدى مؤسسات الدولة التي يمكن أن تسهم في إعداد شخصية مؤهلة لخوض السباق الرئاسي.

وأشار الباز إلى أن الأكاديمية العسكرية تتمتع بالانضباط المؤسسي، معتبرًا أنها قد تؤدي دورًا في مسار إعداد المرشح الرئاسي المقبل، في ظل تصاعد النقاشات حول مستقبل الاستحقاق الرئاسي في مصر.