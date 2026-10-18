محمد الباز: مصر قادرة على ردع الحوثيين دون تحريك جندي واحد

أكد الكاتب الصحفي محمد الباز أن مصر تمتلك أدوات سياسية ودبلوماسية وعسكرية يمكن توظيفها لدعم أمن المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن تحقيق الردع لا يرتبط بالضرورة بتحريك قوات عسكرية أو إرسال جنود إلى ساحات القتال.

تهديدات تستهدف المملكة

وأوضح الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتبار أمن السعودية خطًا أحمر تحمل رسالة واضحة بشأن موقف القاهرة من أي تهديدات تستهدف المملكة.

وأضاف أن الموقف المصري قد يسهم في دفع جماعة الحوثيين إلى إعادة حساباتها، وفتح المجال أمام العودة إلى طاولة المفاوضات بدلًا من استمرار التصعيد العسكري.

وتطرق الباز إلى بيان الأزهر الشريف بشأن تشكيل لجنة من الحكماء للمساهمة في إنهاء الصراعات بالمنطقة، مؤكدًا أن الأزهر مؤسسة ذات امتداد عالمي، ويمكن أن يؤدي دورًا في دعم جهود التهدئة والحوار.

حماية أمن المملكة

وشدد على أن الجمع بين التحرك الدبلوماسي والقدرة على الردع قد يساعد في حماية أمن المملكة، مع تجنب توسيع نطاق الصراع داخل اليمن أو جر المنطقة إلى مواجهة أوسع.