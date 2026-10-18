قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يناقش الأسعار وضبط الأسواق والحماية الاجتماعية والتعليم
مونديال اليد في المغرب| ناشئات مصر يهزمن سويسرا ثالث أوروبا
قادمة من تل أبيب.. قنبلة تجبر طائرة نمساوية على الهبوط في بلغاريا
رئيس اتحاد اليد يهنئ ناشئات مصر بعد فوزهم على ثالث أوروبا في المونديال
الخارجية: اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. وتسوية أزمات المنطقة دون مصر ستكون منقوصة
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية لتعزيز الأمن القومي
أحمد حسن يكشف تفاصيل فوز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب والناشئين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية وخفض التصعيد
فرنسا .. اعتقال 2397 شخصا وإصابة 997 عنصر أمن نتيجة أعمال العنف
ماكرون: تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تفاقم مخاوف الفرنسيين بشأن تكاليف المعيشة وأسعار الوقود
انقطاع المياه عن مناطق واسعة بالفيوم بسبب كسر مفاجئ بمحطة العزب الجديدة
الخارجية: الحلول العسكرية لن تنهي الأزمة.. والتنسيق مع الرياض مستمر لاحتواء التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد الباز: مصر قادرة على ردع الحوثيين دون تحريك جندي واحد

محمد الباز
محمد الباز
محمد البدوي

أكد الكاتب الصحفي محمد الباز أن مصر تمتلك أدوات سياسية ودبلوماسية وعسكرية يمكن توظيفها لدعم أمن المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن تحقيق الردع لا يرتبط بالضرورة بتحريك قوات عسكرية أو إرسال جنود إلى ساحات القتال.

تهديدات تستهدف المملكة

وأوضح الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتبار أمن السعودية خطًا أحمر تحمل رسالة واضحة بشأن موقف القاهرة من أي تهديدات تستهدف المملكة.

وأضاف أن الموقف المصري قد يسهم في دفع جماعة الحوثيين إلى إعادة حساباتها، وفتح المجال أمام العودة إلى طاولة المفاوضات بدلًا من استمرار التصعيد العسكري.

وتطرق الباز إلى بيان الأزهر الشريف بشأن تشكيل لجنة من الحكماء للمساهمة في إنهاء الصراعات بالمنطقة، مؤكدًا أن الأزهر مؤسسة ذات امتداد عالمي، ويمكن أن يؤدي دورًا في دعم جهود التهدئة والحوار.

حماية أمن المملكة

وشدد على أن الجمع بين التحرك الدبلوماسي والقدرة على الردع قد يساعد في حماية أمن المملكة، مع تجنب توسيع نطاق الصراع داخل اليمن أو جر المنطقة إلى مواجهة أوسع.

محمد الباز السيسي حماية أمن المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

ترشيحاتنا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا حول التاريخ القبطي والتراث الأثري

المؤتمر الثالث لمحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية

محافظ القاهرة: محو الأمية الإعلامية ضرورة لمواجهة التضليل الرقمي وتعزيز الوعي المجتمعي

البابا تواضروس والأنبا أنيانوس

البابا تواضروس بناقش ملفات الخدمة بإيبارشية بني مزار مع الأنبا أنيانوس

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

المزيد