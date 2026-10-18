محمد الباز: حماية السعودية جزء من الأمن القومي المصري.. ورسائل القاهرة تحمل أبعادًا إقليمية

قال الكاتب الصحفي محمد الباز إن التحركات المصرية الداعمة للمملكة العربية السعودية ترتبط باعتبارات الأمن القومي المصري والعربي، إلى جانب أهمية حماية المقدسات الإسلامية والحفاظ على استقرار المنطقة في ظل تصاعد التوترات.

اهتمام الجماعة بالموقف المصري

وأوضح الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن جماعة الحوثيين أرسلت بيانًا إلى مجلس النواب المصري، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الجماعة بالموقف المصري وتأثيره السياسي والعسكري.

تهديد المملكة أو المساس باستقرارها

وأضاف أن القاهرة تتعامل مع التطورات الإقليمية انطلاقًا من مصالحها الأمنية، وأن موقفها تجاه أمن السعودية يبعث برسائل إلى الأطراف المعنية بشأن رفض تهديد المملكة أو المساس باستقرارها.

وفي سياق حديثه عن الموقف الأمريكي، قال الباز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظ على التدخل في الأزمة، وطرح تفسيرًا مفاده أن واشنطن أرادت دفع السعودية نحو الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، قبل أن يأتي الموقف المصري ليؤكد دعم المملكة.

واختتم الباز حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة، بما يحقق الردع ويحافظ على أمن السعودية، ويحول دون اتساع دائرة الصراع في المنطقة.