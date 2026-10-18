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أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الحوثيين.. صواريخهم مداها يتجاوز 2000 كيلومتر وتهدد المنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الحوثيين.. صواريخهم مداها يتجاوز 2000 كيلومتر وتهدد المنطقة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تطورات القدرات الصاروخية لجماعة الحوثيين، محذرًا من تداعيات اتساع نطاق التهديدات العسكرية على أمن الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاطر التي تواجه أمن الملاحة البحرية.

مدى الصواريخ التي يمتلكها الحوثيون

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن مدى الصواريخ التي يمتلكها الحوثيون شهد تطورًا كبيرًا، موضحًا أنه كان يبلغ نحو 50 كيلومترًا عام 2015، بينما يتجاوز حاليًا 2000 كيلومتر، بحسب تصريحاته، وهو ما اعتبره مؤشرًا على تنامي التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

وأشار إلى أن هناك أطرافًا تسعى إلى استمرار حالة التوتر والصراع في الشرق الأوسط بما يتوافق مع مصالحها، لافتًا إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت الحوثيين خلال عام 2024، والتي رأى أنها تأتي في سياق يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

في سياق متصل، أكد موسى أن مناقشات تفويض القوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم للمملكة العربية السعودية قد تستمر لمدة تصل إلى 3 أيام، لإتاحة الفرصة أمام النواب للتعبير عن مواقفهم خلال الجلسة السرية المخصصة لبحث الأمر.

مهام قتالية خارج الحدود

وأضاف أن أي تحرك لإرسال القوات المصرية في مهام قتالية خارج الحدود يجب أن يتم وفقًا للضوابط الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يضطلع بدور أساسي في مناقشة التفويض، وفقًا للإجراءات المنظمة لهذا الملف.

وشدد على أن الهدف من الدعم المطروح يتمثل في مساندة المملكة العربية السعودية والحفاظ على أمنها واستقرارها، بالتوازي مع السعي إلى خفض التصعيد والبحث عن حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وأشار إلى حصول الحوثيين على ملياري دولار من شركات مالكة للسفن مقابل عدم استهداف سفنها في مضيق باب المندب، في ادعاء أورده خلال البرنامج ولم يتم التحقق منه بصورة مستقلة.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى القدرات الصاروخية الحوثيين

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