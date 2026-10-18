أحمد موسى يفتح النار على أحداث الشغب في فرنسا: نهب للمتاجر وحرائق وخسائر بالمليارات

قال الإعلامي أحمد موسى إن فرنسا تواجه موجة واسعة من أعمال الشغب والعنف، شملت اقتحام المحال التجارية ونهب منتجات أشهر العلامات التجارية العالمية، إلى جانب تحطيم الواجهات الزجاجية وإلحاق أضرار بالممتلكات في عدد من المدن الفرنسية.

مشاهد الفوضى امتدت إلى متاجر الملابس

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن مشاهد الفوضى امتدت إلى متاجر الملابس والساعات والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات، مشيرًا إلى أن أعمال التخريب لم تقتصر على المحال التجارية، بل شملت أيضًا السيارات والمنازل وبعض المباني التاريخية والتراثية.

وأضاف أن تصاعد الاضطرابات دفع إلى طرح مطالب بنزول الجيش إلى الشوارع للمساعدة في مواجهة الأزمة، لافتًا إلى أن حجم الخسائر المادية وصل، بحسب ما ذكره، إلى مليارات الدولارات، بالتزامن مع تحركات السلطات الفرنسية لاحتواء الموقف.

التصدي لأعمال العنف وحماية الممتلكات

وتابع أن الأزمة أثارت مخاوف بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لأعمال العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة، في ظل استمرار المواجهات والتخريب في عدد من المناطق.

ووصف موسى المشاهد القادمة من فرنسا بأنها مؤلمة، معتبرًا أن ما يحدث يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن المواطنين وحماية المنشآت والممتلكات من الأولويات الأساسية لأي دولة.