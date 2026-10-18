أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تعرض جماعة الحوثيين لخسائر عسكرية كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تراجع قدراتهم في ظل استهداف مواقع ومنشآت إطلاق الصواريخ.

منشآت إطلاق الصواريخ

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن الضربات التي تتعرض لها منشآت إطلاق الصواريخ تمثل عامل ضغط على القدرات العسكرية للحوثيين، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات والمواجهات.

وأضاف أن التطورات المرتبطة بالحوثيين تأتي في سياق إقليمي شديد التعقيد، يتداخل فيه الصراع مع إيران والتوترات المحيطة بالممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز.

استمرار التحركات العسكرية

وأشار إلى ضرورة متابعة انعكاسات هذه التطورات على أمن الشرق الأوسط، في ظل استمرار التحركات العسكرية وتباين المواقف الدولية بشأن مستقبل الصراع.

وشدد موسى على أهمية رصد التغيرات في موازين القوى بالمنطقة، خاصة مع ارتباط الملفات العسكرية بأمن الملاحة البحرية واستقرار الدول العربية.