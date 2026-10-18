أحمد موسى يكشف تفاصيل مناقشات تفويض الجيش لدعم السعودية.. وتحركات مصرية وفق الدستور

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مناقشات مجلس النواب بشأن تفويض القوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية قد تستمر لمدة تصل إلى 3 أيام، لإتاحة الفرصة أمام النواب لإبداء آرائهم وتسجيل مواقفهم خلال الجلسة السرية المخصصة لمناقشة هذا الملف.

مهام قتالية خارج الحدود

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن التحركات المصرية تتم وفقًا للضوابط الدستورية، مشيرًا إلى أن إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود يخضع للإجراءات والموافقات المنصوص عليها في الدستور.

دعم أمن المملكة العربية السعودية

وأضاف أن مجلس النواب يؤدي دورًا أساسيًا في مناقشة التفويض المتعلق بدعم أمن المملكة العربية السعودية، موضحًا أنه في حال عدم الانتهاء من المناقشات في الموعد المحدد، فقد يتم استكمالها يوم الثلاثاء، بما يتيح لجميع النواب فرصة التعبير عن مواقفهم.

مساندة المملكة العربية السعودية والحفاظ على أمنها

واستشهد موسى بمشاركة القوات المصرية في تحرير الكويت عقب الغزو العراقي عام 1990، لافتًا إلى أن مشاركة مصر في مهام خارج حدودها ليست أمرًا جديدًا، وأن الهدف من الدعم المطروح يتمثل في مساندة المملكة العربية السعودية والحفاظ على أمنها واستقرارها.

حلول سياسية للأزمات القائمة

وشدد على أن مصر تستهدف خفض التصعيد في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات القائمة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.