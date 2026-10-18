محمد الباز مع أحمد موسى: مصر لعبت دور الوسيط لوقف هجمات الحوثيين على السعودية

قال الكاتب الصحفي محمد الباز إن المملكة العربية السعودية تعرضت خلال الأسابيع الماضية لهجمات من جانب جماعة الحوثيين، معتبرًا أن هذه الهجمات تستهدف الإضرار بأمن المملكة واستقرارها، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

دور الوسيط في المفاوضات

وأوضح الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر كانت تقوم بدور الوسيط في المفاوضات الرامية إلى وقف هجمات الحوثيين على السعودية، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية تستهدف دعم أمن المملكة والحفاظ على استقرارها.

وأضاف أن الموقف المصري يركز على حماية الأراضي السعودية من التهديدات، ولا يعني الانخراط في حرب داخل اليمن، مؤكدًا ضرورة التمييز بين جماعة الحوثيين والدولة اليمنية.

حماية الأمن القومي العربي

وأشار الباز إلى أن التحركات المصرية ترتبط بحماية الأمن القومي العربي، والعمل على احتواء التصعيد الإقليمي، بما يفتح المجال أمام الحلول السياسية ويجنب المنطقة مزيدًا من المواجهات.