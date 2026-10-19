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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كرم جابر: مراكز الشباب والأكاديميات ركيزة أساسية لاكتشاف أبطال المصارعة ورفع الأثقال والملاكمة

كرم جابر
كرم جابر
محمود محسن

أكد كرم جابر أهمية الاهتمام بالألعاب الفردية التي تتميز فيها مصر، وفي مقدمتها المصارعة ورفع الأثقال والملاكمة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير هذه الألعاب وتوفير الدعم اللازم للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وأوضح أن هذه الألعاب لا تحظى بالانتشار نفسه داخل الأندية الكبرى، بينما تُمارس بصورة أكبر في مراكز الشباب والأكاديميات، التي تمثل قاعدة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها.

وأشار إلى أن مراكز الشباب تؤدي دورًا مهمًا في اكتشاف الأبطال من مختلف الأحياء والمناطق، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام المواهب للوصول إلى المستويات التنافسية.

 الألعاب الفردية

وشدد كرم جابر على أهمية تطوير الألعاب الفردية التي تمتلك مصر فيها فرصًا لتحقيق التفوق، مؤكدًا أن الارتقاء بها يرتبط بدعم المواهب، وتطوير منظومة التدريب، والاهتمام بمراكز الشباب والأكاديميات باعتبارها منطلقًا لإعداد الأبطال.

كرم جابر الألعاب الفردية الإنجازات مراكز الشباب الأكاديميات

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