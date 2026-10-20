وليد جاب الله: مدن الجيل الرابع ساهمت في زيادة فرص العمل بمصر

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إن مدن الجيل الرابع أصبحت واقعًا ملموسًا في مصر، وليست مجرد مخططات نظرية، موضحًا أنها وفرت فرص عمل للمصريين في مجالات البناء والصيانة والتشغيل، وأسهمت في تحسين دخول الأسر وقدرتها على تلبية احتياجات الصحة والتعليم.

وأضاف الدكتور وليد جاب الله، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إنشاء هذه المدن ساهم في رفع معدلات النمو، وزيادة فرص العمل، ودعم استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة المأهولة بالسكان، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذها كان سيؤدي إلى زيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

وأوضح جاب الله أن نجاح مدن الجيل الرابع يتيح البناء على التجربة والتوسع فيها، أو الانتقال إلى مرحلة جديدة تتحول فيها إلى مراكز صناعية وخدمية توفر المزيد من الوظائف، مؤكدًا أن الاعتماد على بنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة أصبح ضرورة لجذب الاستثمارات ومواكبة متطلبات المستقبل.