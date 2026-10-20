زجزاج غانم يختتم ألبوم “لوحدي” بأغنية “الحب والوصال”

يختتم المطرب المصري زجزاج غانم رحلته الموسيقية مع ألبومه "لوحدي" بطرح أغنيته الجديدة "الحب والوصال"، لتكتمل بذلك رحلة موسيقية امتدت عبر مراحل متتابعة منذ سبتمبر 2025، ضمن استراتيجية إصدار تدريجية اعتمدت على طرح أغنيات الألبوم على مراحل، وصولًا إلى الأغنية الأخيرة التي تغلق الدائرة وتفتح في الوقت نفسه الباب أمام فصل جديد في مسيرته.

زجاج غانم

أغنية "الحب والوصال" هي الأغنية الأخيرة من ألبوم "لوحدي"، غناء وكلمات وألحان: زجزاج غانم، مهندس الصوت: نادر سليمان، تصوير الفيديو كليب: رامي مدحت، المونتاج: عادل سامى، إخراج الفيديو كليب: زجزاج غانم، وتكنولوجيا الموسيقى: Dolby Atmos، ومن توزيع شركة Digital Sound.

في الأغنية الأخيرة من ألبوم "لوحدي"، يترك زجزاج مساحة الصراع خلفه، ويصل إلى خلاصة التجربة التي عاشها: الحب والصدق.. تقدم "الحب والوصال" حالة موسيقية هادئة ورقيقة في مواجهة عصر يزداد فيه الصخب والسرعة، بما يترك مساحة أقل للتفكر والتأمل والتحقق من حقيقة المشاعر والعلاقات.

ومن خلال مزيج من الجاز والهيب هوب، إلى جانب لمسات من الإيقاعات الإلكترونية والسرد الغنائي العربي، يقدم زجزاج أغنية تحمل رسالة واضحة: أن الصدق هو الطريق إلى الحب، وأن الحب الصادق هو الطريق إلى الوصال.

يقول زجزاج غانم: “كتبت ولحنت أغنية (الحب والوصال) بعد رحلة طويلة من الصراع والصدمات والمعاناة التي مررت بها. اكتشفت أن كل أنواع البلاءات التي عاصرتها هي منحة وليست محنة، وكان درسًا عظيمًا. والنتيجة أني ما زلت بحب ومحتفظ بشغفي، وأن الحب والصدق هما طوق النجاة اللي كان دايمًا بيحاوطني ويحفظني من الغرق في بحر الكراهية والانتقام وغيرها من الصفات.”

ويضيف: “عرفت أن الحب والصدق لما بيجتمعوا، بيتم التواصل والوفاق بين جميع الأطراف والنواحي، لذلك حبيت أعبر وأوصل رسالة بأن الحب والصدق يكتمل بهم الوصال ويتحقق بهما كل جميل.”

يذكر أن ألبوم "لوحدي" لم يكن مجرد ألبوم موسيقي، ولم يكن الهدف منه تقديم مجموعة من الأغنيات المختلفة فحسب. فهذا العمل يمثل أول ألبوم يقدمه زجزاج بشكل مستقل بالكامل، دون شركة إنتاج أو شركة تسجيل أو دعم من أي شركة إنتاجية، ليصبح الألبوم انعكاسًا مباشرًا لرحلة شخصية وفنية عاشها لسنوات.

عرف الجمهور زجزاج في مراحل سابقة بأعمال ذات طابع صوفي وروحاني، وارتبط اسمه بهذا اللون الذي أحبه الجمهور وانتظره منه. لذلك، عندما بدأ ألبوم "لوحدي" في الظهور بأعمال تعتمد على الراب والتراب إلى جانب عناصر من الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية، رأى بعض الجمهور أن الفنان قد ابتعد عن أسلوبه المعروف.

الفنان زجزاج لم يكن يحاول من خلال ألبوم "لوحدي" أن يقدم ألبومًا يمثل اتجاهه الموسيقي الجديد بقدر ما كان يحاول أن يحكي ما عاشه..كانت موسيقى الراب والتراب أكثر ملاءمة للتعبير عن مراحل الصراع والخسارة التي شكلت جزءًا من تجربته، ولذلك أصبحت الموسيقى نفسها أداة لسرد القصة.

ومن المعروف أن الفنان زجزاج غانم، هو مغني مصري مؤثر من أجل السلام والحب. يمزج القصائد العربية مع الموسيقى العالمية لينتج موسيقى الفيوجن مع الحفاظ على اللغة والثقافة العربية ليعمل كسفير للثقافة. تم اختياره من قبل الأمم المتحدة كسفير رسمي للسلام في 2016. انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 وحصل على التأشيرة الذهبية كمغني موصى به من قبل وزارة الثقافة والشباب الإماراتية. ومن خلال مسيرته، واصل زجزاج تقديم الموسيقى العربية في مساحات موسيقية متنوعة، محافظًا على حضور اللغة والثقافة العربية، ومستخدمًا الموسيقى كوسيلة للتعبير عن السلام والحب والتواصل بين البشر.

https://youtu.be/HNFJMaBcf5Y?si=VQukPesYE7nG8rOA