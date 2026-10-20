بعد سنوات على "العشق الممنوع".. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية “أول مكان”

طرحت الفنانة المصرية هايدي موسى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أول مكان"، وجاءت باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومانسي درامي، حيث تتناول مشاعر الحنين إلى الماضي والذكريات العاطفية التي تبقى حاضرة رغم الفراق، وتسلّط الضوء على الأماكن التي ارتبطت بقصص الحب، وما تحمله من تفاصيل ومواقف يصعب نسيانها.

أغنية أول مكان

وقدّمت هايدي موسى أداءاً غنائياً شكل اضافة للأغنية، حيث عكس قدراتها الصوتية وإحساسها العالي في التعبير عن الحالة الدرامية للأغنية، حيث نجحت في نقل مشاعر الشوق والحنين بأسلوب غنائي مؤثر، ومنحت الكلمات بُعداً عاطفياً يتناسب مع مضمون العمل.

وعلى صعيد الصورة، صُورت أغنية "أول مكان" على طريقة الفيديو في مدينة إسطنبول التركية تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وتحديداً في الموقع الذي شهد تصوير مشهد لقاء الحبيبين في المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع"، ما أضفى على العمل بُعداً رومانسياً يرتبط بذاكرة الجمهور العربي الذي تابع المسلسل.

واعتمد الفيديو كليب على فكرة سينمائية تقوم فيها هايدي موسى بدور الراوية لقصة حب جمعت حبيبين في الماضي، حيث تستعيد أحداث علاقتهما من خلال مجموعة من المشاهد التي تظهر على شكل ذكريات، فيما تتولى هايدي سرد القصة في الحاضر، في معالجة بصرية تنسجم مع الحالة العاطفية للأغنية ومضمون كلماتها.

أغنية "أول مكان" من كلمات وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

https://youtu.be/0PJk9wh04_I?si=xC1DhrN6yGcgyM_A