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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قريبا جدا.. الديفا سميرة سعيد تعود بألبوم 14 أغنية على مرحلتين

سميرة سعيد
سميرة سعيد
باسنتي ناجي

تعود الديفا سميرة سعيد، إلى جمهورها ومتابعيها بعد انتظار طويل، بألبوم جديد به الكثير من المفاجآت الموسيقية، لمجموعة من الأعمال الغنائية التي عمل عليها فريق متميز من والشعراء والملحنين وأيضا الموزعين الموسيقيين. 

عودة سميرة سعيد 

الألبوم الغنائي الجديد، استغرق التحضير له حوالي عامين، وسيضم 14 أغنية متنوعة، من المقرر طرحه على مرحلتين، على أن تنطلق المرحلة الأولى خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، فيما لم يُحدد موعد طرح الجزء الثاني حتى الآن، والألبوم من إنتاج سميرة سعيد. 

النجمة سميرة سعيد استمعت خلال فترة التحضير إلى ما بين 30 و40 أغنية، قبل الاستقرار على 14 أغنية لتضمها النسخة النهائية من الألبوم، وقد جاء اختيار موعد الإصدار مرتبطا بذكرى طرح ألبوم سميرة سعيد الشهير "عايزة أعيش"، الذي صدر قبل 11 عامًا وضم أغنيتي "هوا هوا" و"ما حصلش حاجة"، في محاولة لاستعادة أجواء تلك المرحلة الفنية المميزة في مسيرتها.

الألبوم الجديد يحمل تنوعًا موسيقيًا، إذ يجمع بين المقسوم والدراما والرومانسية، إلى جانب أفكار موسيقية جديدة، وتغلب اللهجة المصرية على أغنيات الألبوم، مع وجود أغنية مغربية في الجزء الأول، واحتمالية تقديم أغنية مغربية أخرى ضمن الجزء الثاني.

يشارك في الألبوم مجموعة من الشعراء وهم شادي نور، ونادر عبد الله، وتامر حسين، وبهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومصطفى ناصر، ومحمد الشافعي، ومحمد القاياتي.. ومن الملحنين، هم عمرو مصطفى، وبلال سرور، ومحمود العسيلي، وأحمد طناني، وإسلام رفعت.. ومن الموزعين الموسقيين هاني يعقوب، هاني ربيع، أمير هداية، أحمد عادل، أحمد أمين وبيدو.. وماستر وميكس الألبوم تولاه أمير محروس بالإضافة إلى محمد صقر، خالد سند، سادو ومفدي مجدي، وتسجيل الصوت مفدي مجدي.

وفيما يتعلق بالجانب البصري، تولى نضال هاني المخرج ومدير أعمال الفنانة سميرة سعيد أن الألبوم يعتمد على فكرة "الألبوم البصري Visual Album"، بحيث تتمتع كل أغنية بهوية وشكل بصري مختلفين، بدلًا من الاكتفاء بجلسة تصوير واحدة أو بوستر موحد لجميع الأغنيات.. وقد تم الانتهاء من تصوير 5 كليبات كاملة حتى الآن، على أن تُقدم بقية الأغنيات من خلال فيديوهات بصرية "Visualizers"، تعتمد على الصور والحركة والمؤثرات البصرية، بما يمنح كل أغنية طابعًا خاصًا يتماشى مع أجوائها الموسيقية.

الرؤية الإبداعية والتصميم البصري للألبوم، بما يشمل تصوير الكليبات والأفكار وجلسات التصوير، جاءت تحت إشراف نضال هاني، وقد حرص على التنوع بين الأجواء البصرية التي تناسب الأغنيات ذات الطابع الرومانسي والدرامي وأغنيات البوب.. حتى الأن لم يُحسم إسم الألبوم ومن المنتظر حسمه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الاستعدادات النهائية للإصدار.

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