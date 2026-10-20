الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم "الثلاثاء"، توقف ناقلتين جنوب مضيق هرمز بعد اشتعال النيران فيهما جراء انفجار ألغام.

وقال بيان نشرته وسائل إعلام رسمية منسوب للحرس الثوري، إن النيران اشتعلت في ناقلتين وإنهما توقفتا جنوب مضيق هرمز بعد اصطدامهما بألغام إيرانية، دون تحديد وقت حدوث ذلك.

كانت طهران قد فرضت سيطرتها على مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب في أواخر فبراير، وباتت تطالب جميع السفن بالحصول على إذن مسبق قبل العبور، ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا مضادا على صادرات النفط الإيرانية.

ويمر عبر المضيق في الظروف العادية نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط، ويبلغ عرضه في أضيق نقطة نحو 30 كيلومترًا.

وسبق وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تستطيع وقف عملياتها العسكرية ضد إيران في الوقت الحالي، شريطة ضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، مؤكداً أن الضربات ألحقت خسائر كبيرة بالقيادة العسكرية الإيرانية ومنظوماتها الدفاعية.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إنه لم يعد يعرف مع من يمكنه التفاوض داخل إيران، بعدما قُتل، وفق قوله، قادة الصفين الأول والثاني، إلى جانب نصف قادة الصف الثالث.

وأضاف أن القادة الإيرانيين المتبقين طلبوا وقف الهجمات، لكنهم اشترطوا الحصول على ضمانات بألا يلقوا مصير المسؤولين الذين قُتلوا خلال العمليات العسكرية.

وشدد على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن ضمان تحقيق هذا الهدف يتيح وقف العمليات العسكرية الآن.