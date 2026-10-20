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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تتراجع تحت ضغط ارتفاع النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية

الأسهم الأوروبية تتراجع تحت ضغط ارتفاع النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية
الأسهم الأوروبية تتراجع تحت ضغط ارتفاع النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية
أ ش أ

 تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء /، مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3%، متخليا عن بعض مكاسبه السابقة، فيما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%، بعدما هبط بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4%.

كما تراجع مؤشرا "فاينانشال تايمز 100" البريطاني و"فاينانشال تايمز إم آي بي" الإيطالي بنسبة 0.2% لكل منهما.

وشهد سوق السندات السيادية الفرنسية، التي شهدت أمس الاثنين أكبر موجة بيع يومية منذ نحو شهر، مع اتساع علاوة مخاطر عقود مبادلة مخاطر الائتمان للسندات الفرنسية مقارنة بالسندات الحكومية الألمانية، في إشارة إلى ارتفاع المخاطر التي يقدرها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.

ورغم حدة التراجعات في سوق السندات، ظلت خسائر الأسهم الأوروبية محدودة نسبيا خلال تعاملات اليوم، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، وتقييمهم تداعيات الإنفاق المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تعلن شركة "سبيس إكس"، التابعة للملياردير إيلون ماسك، أحدث نتائجها في وقت لاحق اليوم، فيما تعلن شركة "ميتا بلاتفورمز" نتائجها غدا الأربعاء، وسط تركيز الأسواق على خطط الإنفاق الرأسمالي الموجه إلى الذكاء الاصطناعي.

وتزايدت مخاوف المستثمرين بشأن حجم التمويل اللازم لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمدة التي قد تستغرقها الشركات لتحقيق عوائد من هذه الاستثمارات، بعدما تعرضت أسهم التكنولوجيا عالميا لموجة تراجع حادة الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، هبط سهم شركة "إيه بي بي" بنسبة 4.7%، رغم إعلان الشركة الهندسية استمرار قوة الإنفاق على مراكز البيانات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإفصاحها عن نتائج للربع الثالث جاءت متوافقة مع التوقعات.

كما يترقب المستثمرون نتائج وتحديثات أعمال شركتي "إيسيلور لوكسوتيكا" المتخصصة في صناعة النظارات و"ميشلان" لصناعة الإطارات، بحثا عن مؤشرات بشأن أداء قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية ومستويات النشاط الصناعي في أوروبا.

تراجعت الأسهم الأوروبية استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي

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