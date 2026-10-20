السلطات اليونانية: إنقاذ 70 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء، إنقاذ نحو 70 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت، بعد يوم واحد من وفاة 12 مهاجرا في حادثتين منفصلتين في عرض البحر.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن طائرة تابعة لوكالة الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) رصدت قاربا مطاطيا على بعد 52 ميلا بحريا إلى الجنوب والجنوب الشرقي من منطقة "كالي ليمينيس"، حيث قامت إحدى سفن الوكالة بانتشال من كانوا على متنه.

وقد نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى الميناء المحلي، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

وتشهد جزيرة كريت زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى تكدس القادمين الجدد في مستودعات قديمة.

وكانت السلطات اليونانية قد أفادت بأن 12 شخصا، بينهم رضيع، لقوا حتفهم أمس الاثنين في بحر إيجة، وذلك أثناء محاولة قاربين سريعين - كانا ينقلان مهاجرين من الساحل التركي القريب - الوصول إلى الجزر اليونانية الشرقية، قبل أن تؤدي أحوال الطقس الشتوية العاصفة إلى منع المزيد من عمليات العبور.