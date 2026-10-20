لاعتراض الباليستية.. زيلينسكي يطالب روبيو بدعم أمريكي لأنظمة الدفاع الجوي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى محادثة هامة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تناولت قضايا الدفاع الجوي التي تواجه أوكرانيا بها قصور كبير، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ويقول مراقبون أن زيلينسكي يصر على أهمية تزويد أمريكا لأوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي من خلالها بشكل مباشر أو من دول أخرى وسيطة.

الصواريخ الباليستية

ذكر زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" أن المحادثات شملت منظومات اعتراض الصواريخ الباليستية، والإنذار المبكر من هجمات الصواريخ الباليستية الروسية، والوضع المتعلق بخدمتي الأقمار الصناعية ستارلينك وستارشيلد اللتين قال إنهما "تحتاجان إلى إعادتهما لما كانتا عليه".



والإثنين، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم توقف تقاسم المعلومات مع أوكرانيا، داعيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى التركيز على وضع حد للحرب مع روسيا.

وقال روبيو خلال زيارة لأوزبكستان "ما يجدر به التركيز عليه وما نريد أن يتم التركيز عليه هو إنهاء هذه الحرب".

ونفى وزير الخارجية الأمريكي أن تكون واشنطن علقت تقاسم المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا مثلما زعمت أوكرانيا، معتبرًا أن ذلك غير صحيح.