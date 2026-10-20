ترامب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أى شئ مقابل الدعم الأمريكي لكييف

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأمريكي لكييف.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد قدمنا ​​الكثير لأوكرانيا، بينما لم يقدموا لنا شيئا.. لقد منحناهم مئات المليارات من الدولارات. أنا من قدم صواريخ 'جافلين' لأوكرانيا.. كل ما أريده هو أن تتوقف هذه الحرب الحمقاء بين روسيا وأوكرانيا".

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للقاء الرئيسين الصيني شي جين بين والروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في غياب زيلينسكي، قال ترامب: "سأفعل أي شيء في وسعي لإنهاء الحرب، سواء كان هناك طرف آخر حاضرا أم لا".

ويرى ترامب أنه كان ينبغي على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهاء هذه الحرب منذ زمن طويل. وقال: "لو استمع إلي، لكان قد توصل لاتفاق أفضل بكثير منذ وقت طويل، ولأنقذ حياة مليون شخص من جانبه".

وأضاف "أعتقد أنه حان الوقت ليقوم شخص آخر بالتفاوض نيابة عن أوكرانيا.. ربما حان الوقت لكي يستعين زيلينسكي بشخص آخر ليتولى التفاوض".

وكان زيلينسكي قد اعترض على حجب واشنطن لشحنات الأسلحة، مؤكدا أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث رفض الموافقة على تسليم صواريخ باتريوت لبلاده، على الرغم من أن دول "الناتو" دفعت ثمنها بالفعل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين ترامب وزيلينسكي بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة.