قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة وباريس سان جيرمان.. مواجهات لا تنسى وصراع أوروبي يحمل ذكريات تاريخية
مصرع 13 وإصابة 34 آخرين.. الصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي
ضربة سياسية لترامب.. ألبرتا ترفض الانفصال عن كندا وتتمسك بالوحدة
بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي
التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض
تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي
عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن
اتقسم نصين.. مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 في تصادم أتوبيس وتريلا بطريق أسيوط الغربي
مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي
حذرت من العروض الوهمية.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف حقيقة تخفيضات بلاك فرايدي
تنمية اقتصادية وعمرانية..كامل الوزير: النقل لم يعد مجرد طرق وكباري
بتهمة النصب على سيدة.. تأجيل استئناف القاضي المزيف على حكم حبسه عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رقم ضخم.. ربع مليون يمني نزحوا من منازلهم خلال شهرين

معارك في اليمن
معارك في اليمن
محمد على

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن أكثر من 250 ألف مواطن يمني نزحوا من منازلهم جراء العمليات القتالية المستمرة منذ مطلع شهر أغسطس الماضي.

أشار إلى أن أعداد النازحين سجلت ارتفاعاً بواقع 82 ألف شخص خلال شهر أكتوبر الجاري وحده.

جاء في بيان المكتب الأممي "منذ بداية أغسطس، أُجبر أكثر من ربع مليون شخص على مغادرة منازلهم بسبب النزاع، وفي هذا الشهر وحده، انضم ما يزيد عن 82 ألف شخص إلى قوائم النازحين، تنتمي غالبيتهم إلى محافظة تعز".

وأشار مكتب "أوتشا" إلى أن الأوضاع في مدينة تعز "تتدهور بشكل متسارع"، لافتاً الانتباه إلى أن المنظمات الإنسانية قامت الأسبوع الماضي "بتوزيع آخر ما تملكه من احتياطات المواد الغذائية، ما أجبر العائلات على الاعتماد كلياً على الأسواق المحلية التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة لا تقل عن 50%".

كما تراجعت إمدادات المياه إلى النصف، وشهدت مخزونات الغاز المنزلي شحاً شديداً، في حين أبلغت المستشفيات عن نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، والأكسجين، والوقود.

ومنذ أغسطس، قدمت هيئة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون مساعدات إنسانية طارئة لأكثر من 163 ألف نازح، حيث حصل أكثر من 92 ألف شخص على مساعدات مالية نقدية، وتلقى ما يزيد عن 88 ألفاً إمدادات غذائية، كما قُدمت الرعاية الطبية لأكثر من 38.5 ألف شخص. ومع ذلك، خلص مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن "حجم الاحتياجات على الأرض ما زال أكبر بكثير مما تقدمه آليات الدعم والمساعدات".

المنظمات الإنسانية المواد الغذائية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا 250 ألف مواطن يمني العمليات القتالية المستمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

محمد بركات

بعد ثلاثية المقاولون.. بركات وجهازه يتقدمون باستقالتهم من تدريب إنبي الشرقية

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

الأهلي والزمالك وبيراميدز

الإصابات تضرب الكبار.. غيابات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل الألعاب الإلكترونية حرام شرعًا؟.. دار الإفتاء تحدد ضوابط ممارستها

علي جمعة

علي جمعة: إذا افتقر القلب إلى الله أقبل عليه وخضع له واستغنى به عمن سواه

الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار رحمه الله

ذكرى ميلاد محمد عبد الرحمن بيصار.. شيخ الأزهر الأسبق الذي درس في كمبردج

بالصور

الهالات السوداء مش بس سهر.. أسباب أخرى وراء ظهورها

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فوائد متعددة.. طريقة عمل الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة

الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة
الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة
الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة

دراسة.. احذر شرب الشاي والقهوة شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

أخطاء في المكياج قد تجعل ملامحك تبدو أكبر سنًا.. تجنبيها

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد