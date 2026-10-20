رئيس وزراء اليونان يؤكد استقرار بلاده وسط الاضطرابات التي تشهدها أوروبا

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أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الحفاظ على الاستقرار في اليونان في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها أوروبا.

ووصف ميتسوتاكيس اليونان بأنها "ركيزة للاستقرار وسط الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها فرنسا"، متعهدا بأن الدولة لن تعود إلى فترات الاضطراب السياسي وعدم اليقين الاقتصادي.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن الدول الأوروبية تواجه توترات اجتماعية كبيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن اليونان لا تزال تتمتع بالاستقرار والقدرة المالية على دعم الأسر في ظل ضغوط الأسعار العالمية، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

وأضاف: "لن تعود اليونان أبدا إلى أيام الاضطرابات الاجتماعية الكبرى"، منتقدا الوعود الشعبوية وما وصفه بحقبة هيمنت فيها الأكاذيب على النقاش العام.