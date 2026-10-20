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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا تثق بـ بوتين.. رئيس النواب الأمريكي يحذّر ترامب من التعامل مع روسيا

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
محمد على

كشف رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أنه طالب البيت الأبيض، في محادثات خاصة، على دراسة العواقب المحتملة لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقف الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وإيران، قدمه السيناتور ليندسي جراهام، وذلك بعد أن خففت إدارته بعض القيود المفروضة على صادرات الديزل الروسي.

وقال جونسون، في مقابلة مع برنامج "Sunday Morning Futures" على شبكة "فوكس نيوز" Fox News: "نحن ندرك أنه لا يمكن الوثوق ببوتين، فهو يثبت ذلك مراراً وتكراراً".


وأضاف أنه أبلغ فريق البيت الأبيض بضرورة مناقشة المسألة والتفكير بعناية في "العواقب غير المقصودة التي قد تترتب على ذلك"، مشيراً إلى أن ترامب يقيّم القرار، كما يفعل مع بقية الملفات.

وأثار قرار ترامب السماح بتدفق الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة وتعليق تطبيق عقوبات ثانوية جديدة انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

 وتستهدف العقوبات الثانوية عادة أطرافاً أو جهات تتعامل مع الدول الخاضعة للعقوبات، حتى إن لم تكن أمريكية.

وفي المقابل، دافع مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية عن الخطوة، مشيرين إلى أن عدداً من الدول الأوروبية يستورد الوقود الروسي، ومحذرين من أن فرض العقوبات الثانوية قد يؤثر في علاقات واشنطن بالدول التي تتعامل تجارياً مع موسكو.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع برنامج "Meet the Press" على شبكة "إن بي سي" NBC، إن الإجراء الوحيد الذي رُفع الحظر المفروض على الديزل، مضيفاً أن بريطانيا كانت قد خففت، في مايو الحظر على الديزل ووقود الطائرات المصنوعين من النفط الخام الروسي.

روسيا أميركا واشنطن رئيس مجلس النواب جونسون النواب الأمريكي مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي سكوت بيسنت

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